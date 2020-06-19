В Свердловской области разрешили работать косметологам, визажистам, массажистам и фитнес-центрам

В Свердловской области вступил в силу документ, предполагающий новые послабления коронавирусного режима. Указ губернатора Евгения Куйвашева опубликован на официальном правовом портале.

Документ выпустили накануне матча футбольной команды «Урал» против «Рубина», который пройдет на «Екатеринбург Арене» завтра, но с ограничениями. Чтобы легализовать это, Куйвашев разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта.

Также указ губернатора разрешает работу бьюти-сферы. «После согласований со специалистами я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Напоминаю, что при этом сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим», – написал Куйвашев в инстаграме.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что скорее всего к июлю область выйдет на второй этап снятия ограничений, когда смогут работать магазины большей площади (сейчас запрет не касается только тех, у кого отдельный вход и площадь не более 400 квадратных метров), летние рестораны и кафе, фитнес-центры и так далее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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