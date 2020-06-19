Куйвашев снял запрет на продажу алкоголя после 7 вечера

В Свердловской области отменяется запрет на продажу алкоголя с 19 часов до 10 утра. О снятии ограничений сообщается в последней версии указа «О введении режима повышенной готовности», который подписал губернатор Евгений Куйвашев. Теперь в регионе действуют общефедеральные запреты на ночную торговлю, такие же, как и в период до пандемии.

Запрет на продажу алкоголя после 7 вечера Куйвашев ввел, напомним, в конце апреля. При этом причина осталось не ясной, так как Росалкогольрегулирование не зафиксировало всплеск покупок спиртного в апреле. Зато в магазинах к 7 вечера стали собираться толпы. Отметим, недавно Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект, позволяющий губернатору устанавливать дополнительные ограничения по розничной продаже алкоголя. То есть не исключено, что в будущем глава региона снова введет какой-то запрет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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