В Екатеринбурге погиб мотоциклист без шлема (ФОТО)

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Сыромолотова, у дома № 7, столкнулись мотоцикл «Ямаха» и автомобиль «Лада-Ларгус». Мотоциклист погиб. Уже известно, что в момент ДТП он был без шлема.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, 72-летний водитель «Лады» выезжал с прилегающей территории, когда столкнулся с байкером, который двигался по главной дороге. Сотрудниками полиции установлена личность погибшего, ему было 42 года. Мотоцикл его, категория «А» имеется. Водитель «Лады» имеет стаж управления 32 года. Сам он пояснил, что дорога была свободной, а мотоцикл неожиданно выехал из-за стоящих машин.

Движение на участке автодороги затруднено. Сейчас на месте ДТП проводятся следственные действия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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