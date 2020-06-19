В минздрав пришла прокуратура

В минздраве Свердловской области работают сотрудники региональной прокуратуры. Об этом «Новому Дню» рассказал собственный источник.

Информацию официально подтвердили в надзорном ведомстве. «Проводится плановая проверка министерства здравоохранения Свердловской области в части полномочий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, в том числе в подведомственных учреждениях», – сказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры. Проверочные мероприятия продлятся в ведомстве Андрея Цветкова до конца месяца.

Источники агентства полагают, что сама проверка может быть нехорошим сигналом для министра, к которому накопилось множество вопросов, в том числе – в связи с организацией работы медицинских организаций во время ограничительных мер.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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