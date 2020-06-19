Водителям скорой помощи на аутсорсинге выплатили 3,6 млн «коронавирусных» рублей

В Екатеринбурге прокуратура добилась перечисления стимулирующих выплат на общую сумму свыше 3,6 млн. рублей водителям скорой помощи, работающим по договору аутсорсинга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, на основании указа губернатора работникам медорганизаций, в том числе водителям, полагались стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом. Но водители ООО «Феникс-Логистика», у которых заключен договор с пятью подстанциями скорой помощи, этих денег не получили.

Прокуратура Екатеринбурга встала на защиту прав 121 водителя ООО «Феникс-Логистика», инициировав внесение изменений в региональное законодательство, предусматривающих начисление стимулирующих выплат сотрудникам аутсорсинговой компании. В результате 18 июня 2020 года водителям ООО «Феникс-Логистика» выплачено свыше 3,6 млн. рублей за работу в апреле-мае текущего года с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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