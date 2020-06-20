В Кольцово прибудут еще три самолета с туристами из Вьетнама, Узбекистана и Таджикистана

В ближайшие дни в Екатеринбург прибудут еще три вывозных рейса с российскими туристами, которые во время пандемии остались за рубежом. Так, сегодня вечером ожидается прибытие самолета из Хошимина (Вьетнам), который сделает высадку пассажиров в Кольцово, а затем отправится в Москву.

По информации телеграм-канала Минкомсвязи РФ, 21 июня на 13:00 назначен рейс UZB3661 Ташкент – Екатеринбург. 22 июня в 14:25 состоится чартерный рейс SVR8958 по маршруту Душанбе – Новосибирск – Екатеринбург.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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