68 тысяч свердловчан подали заявки о голосовании не по прописке

Сегодня завершается прием заявлений граждан о голосовании по месту нахождения на всероссийском опросе по поправкам в Конституцию. Если в дни плебисцита – с 25 июня по 1 июля – избиратель будет находиться вне места своего жительства и регистрации, он может подать заявку для голосования на удобном для себя участке.

МФЦ, территориальные и участковые комиссии заканчивают прием заявлений сегодня в 14.00. На портале Госуслуг из-за разницы времени с Москвой сервис «Мобильный избиратель» прекратит работу в 16.00.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облизбиркома, на сегодняшнее утро о намерении проголосовать не на своем участке заявили более 68 тысяч жителей Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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