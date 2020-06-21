В Свердловской области скончался еще один пациент с коронавирусом

В Свердловской области подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Общее число умерших пациентов от Covid-19 в регионе достигло 70 человек. На сегодняшний день в области было выявлено 207 новых случаев заболевания – это наименьший показатель с начала июня. Врачи выписали 137 выздоровевших пациентов.

По данным оперштаба, диагноз Covid-19 лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+103), Арамильского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Новой Ляли, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.

Из активных больных состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 594. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего в регионе за время пандемии зарегистрировано 10932 случая новой коронавирусной инфекции. Вылечились 5496 пациентов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.20

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