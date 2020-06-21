Жуткое ДТП под Екатеринбургом: иномарку разорвало на две части, водитель погиб (ФОТО)

Сегодня около 10 часов утра на 43 километре трассы Екатеринбург – Тюмень случилось страшное ДТП с участием четырех автомобилей.

«Рено Логан» попытался совершить обгон, но столкнулся боком с попутно идущим «Фордом», после чего его отбросило на две встречные машины «Опель» и «Лада». После столкновения «Рено Логан» буквально разорвало на две части. Водитель иномарки погиб до приезда скорой помощи. Еще четыре человека получили ранения, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Сотрудники полиции на месте аварии провели замеры и опросили очевидцев. Личности пострадавших и погибшего устанавливаются. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.

«Обгон является одним из самых опасных маневров. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения», – напомнили в Госавтоинспекции.

Фото ГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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