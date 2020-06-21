Прибывших из Вьетнама уральцев направили в обсерватор

Пассажиров вывозного рейса из Вьетнама, прибывшего в Екатеринбург вчера вечером, направили в обсерватор – всего 55 человек. Они пробудут под наблюдением до получения результатов первого теста на Covid-19. Если тест будет отрицательный, туристов переведут на домашнюю изоляцию, сообщили в региональном оперштабе.

Всего вывозной борт «Аэрофлота» доставил из Хошимина в Екатеринбург 124 россиянина. Часть пассажиров после прохождения таможенного контроля и обследования Роспотребнадзора направились в свои родные регионы.

Напомним, в ближайшее время ожидается еще два вывозных рейса с россиянами. Сегодня в Екатеринбург прилетит борт из Ташкента, а завтра поздно вечером в уральской столице приземлится чартерный рейс из Душанбе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.20

Жуткое ДТП под Екатеринбургом: иномарку разорвало на две части, водитель погиб (ФОТО). / В Свердловской области скончался еще один пациент с коронавирусом. / 68 тысяч свердловчан подали заявки о голосовании не по прописке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»