Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о раздаче продуктов населению

Администрация Екатеринбурга отрицает раздачу продуктовых наборов. Такая информация начала распространяться по мессенджерам с прикрепленной фотографией. Якобы людям обещают пакеты с консервами, макаронами, мукой, подсолнечным маслом и даже зубной пастой.

«Администрация Екатеринбурга не выдаёт никакие продуктовые наборы. Это не входит в полномочия органов местного самоуправления», – сообщает телеграм-канал мэрии.

Муниципальные власти также обратились в правоохранительные органы из-за распространения фейка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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