Из Узбекистана в Екатеринбург вернулись 125 россиян

В воскресенье, 21 июня, вывозным бортом узбекской авиакомпании в Екатеринбург из Ташкента прибыли 125 граждан России.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном оперштабе, после прохождения таможенного контроля сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров для выявления признаков ОРВИ, измерили температуру. 71 человек, в том числе 9 детей, отправились на обсервацию до получения отрицательных результатов теста на Covid.

Часть пассажиров рейса при поддержке оперштабов субъектов отправились в свои регионы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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