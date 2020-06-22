В Екатеринбурге включат сирену – так начнется минута молчания

В Екатеринбурге сегодня в 14 часов 15 минут включат сирену системы оповещения ГО и ЧС. В этот момент начнется минута молчания – в память о начале Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 22.06.20
В Свердловской области стал снижаться индекс заболеваемости Covid-19. / Из Узбекистана в Екатеринбург вернулись 125 россиян. / 22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше
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