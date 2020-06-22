Энергетики объяснили, когда на ЖБИ и в Березовском появится горячая вода

Березовский и микрорайон ЖБИ в Екатеринбурге уже две недели остаются без горячей воды из-за работ на Ново-Свердловской ТЭЦ. Вода должна была появиться 21 июня, однако, как рассказали «Новому Дню» жители микрорайона ЖБИ, горячей воды нет до сих пор.

«Воды сегодня не будет, ремонтные работы продолжаются, надеемся, что после 18:00 сообщат, сколько конкретно времени ещё займет», – такое объяснение дают в диспетчерской.

В пресс-службе ЕТК сообщили, что Ново-Свердловская ТЭЦ заработала 21 июня. Трубы, которые две недели простояли пустыми, уже начали заполняться водой. Однако прежде чем воду подадут в квартиры, свое заключение должен дать Роспотребнадзор. Энергетики ждут его сегодня во второй половине дня, и если все будет в порядке, то начнутся запуск горячей воды. В таком случае к вечеру она появится в домах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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