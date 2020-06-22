В день парада Победы в центре Екатеринбурга объявят сухой закон

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился не продавать алкоголь в центре города 24 июня, когда состоится парад Победы.
Как говорится в документе, предприятиям торговли следует ограничить продажу алкогольной продукции 24 июня с 8 часов до 23 часов в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 22.06.20
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