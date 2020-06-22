«Голос»: УИКи Екатеринбурга не обеспечены в нужном объеме масками и средствами дезинфекции

В штаб общественного движения «Голос» поступают тревожные сообщения о ситуации на избирательных участках Екатеринбурга. В одной из жалоб, опубликованных на сайте движения, говорится, что члены участковых избирательных комиссий, которые с 16 июня работают с избирателями, не обеспечены положенными индивидуальными средствами защиты и средствами дезинфекции. «В комиссию на 14 членов дали по 5 -7 масок и пару перчаток. Власти, снимая с себя ответственность, дают команды участковым комиссиям получать их самостоятельно на складах комплектации и хранения. До настоящего времени члены комиссий не прошли тесты на вирус, при этом членов комиссий кладут в больницы с вирусным заболеванием», – пишет автор обращения.

Один из членов УИК на условиях анонимности рассказал «Новому Дню», что создается впечатление полной дезорганизации процесса. Он опасается, что с 25 по 1 июля в комиссии ринутся бюджетники, которых руководители отправляют голосовать досрочно. «Но участковые комиссии помнят слова Памфиловой – 8-12 человек в час. Только при этом условии Президент подписал Указ. Поэтому органам власти и руководителям организаций, которые планируют на каждый УИК направить 200-300 человек, нужно задуматься, кто создаст коллапс на избирательных участках», – считает он.

В областном избиркоме ситуацию прокомментировали следующим образом: «Все дежурные члены пунктов приема заявлений были обеспечены СИЗ. Пока мы ждали централизованной поставки, необходимые средства были предоставлены соответствующими администрациями. В жалобе не указана конкретная УИК. В связи с этим никаких мер реагирования мы принять не можем».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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