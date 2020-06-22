В Екатеринбурге прозвучали сирены в память о погибших в годы войны

Сегодня ровно в 14-15 в Екатеринбурге прозвучали сирены в честь Дня памяти и скорби. После чего состоялась минута молчания.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, на это время было прервано теле- и радиовещание, по возможности организован перерыв в работе учреждений. Ранее сегодня руководители города, области, ЦВО, полпред президента Николай Цуканов, представители религиозных конфессий и депутаты возложили цветы к Широкореченскому мемориалу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.20

«Голос»: УИКи Екатеринбурга не обеспечены в нужном объеме масками и средствами дезинфекции. / Лидер русских католиков сделал спецзаявление по поправкам в Конституцию. / На фейерверк в трех районах Екатеринбурга потратят 10 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»