Депутат открыл горячую линию по поправкам в Конституцию и обходит дворы, чтобы объяснить смысл изменений

В Екатеринбурге депутат городской думы Алексей Вихарев открыл горячую линию в преддверии голосования по поправкам в Конституцию России. Напомним, неделя, когда можно высказаться «за» или «против», начинается уже 25 июня и продлится до 1 июля. «Решил обойти большинство дворов своего округа и с жителями лично обсудить накопившиеся проблемы, отчитаться о своей работе и рассказать о голосовании за поправки в Конституцию», – пояснил Вихарев.

Первая встреча прошла на Эльмаше, во дворе дома на улице Баумана, 46. «Вышло много жильцов. Больше 50 человек. Люди простые, честные. В глаза высказали всю правду, все проблемы, все, что накопилось. Эмоции сильные. Где-то убеждал, где-то даже спорил. Я же тоже – по-простому. Без всяких виляний и политесов. Очень хорошо поговорили, – рассказал депутат. – Люди готовы идти голосовать, многие хотят поддержать изменения, рассказывают, что понятно, а что – не очень. Есть и те, кто против. Тоже имеют право. Тут главное – разобраться. Понять, что за поправки, зачем они нужны. Далеко ведь не все понимают. А кто-то при всех и спросить стесняется. Мужчина из противников уже после встречи отдельно подошел и спросил: «Вот вы мне честно скажите, зачем нужны эти поправки, а то агитации кругом много, а информации мало». Еще минут 20 разговаривали».

В ближайшие дни пройдут и другие подобные встречи с жителями округа. Кроме того, Вихарев начал работу по разъяснению сути поправок в организациях – заявки поступают от коллективов. «Запрос на информацию о предстоящем голосовании очень большой. На первой встрече рассказал о наиболее важных изменениях, в какие дни и где пройдет предварительное голосование, как вызвать участковую избирательную комиссию на дом к пожилым и маломобильным родственникам. Меня спрашивали, можно ли проголосовать по интернету и много всего прочего», – сказал депутат.

Он также открыл горячую линию для тех, кто хочет узнать, когда и где можно проголосовать, как пригласить представителей УИК на надомное голосование, узнать график работы мобильных участков во дворах. Справочную информацию можно получить по номеру +7(912) 207-19-54.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.20

Где не попросят справку о коронавирусе: 43 региона готовы принять туристов, но отели и развлечения открыты не везде. / В Екатеринбурге прозвучали сирены в память о погибших в годы войны. / «Голос»: УИКи Екатеринбурга не обеспечены в нужном объеме масками и средствами дезинфекции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»