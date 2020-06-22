В Екатеринбурге заявили о подготовке к Царским дням и многотысячному крестному ходу

Представители Екатеринбургской епархии заявили о начале подготовки к Царским дням и масштабному крестному ходу от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме. Традиционно шествие верующих в память о канонизированной царской семье Романовых проходит в ночь с 16 на 17 июля. «Надеемся, что ничто нам не помешает в этом стремлении быть с Господом и Его мучениками в эти дни, как мы старались и делали это в прежние времена», – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, уточнив, что все мероприятия будут проходить с соблюдением необходимых мер безопасности.

В пресс-службе епархии пояснили, что пока неясно, в каком формате будут проходить Царские дни. «Точный порядок проведения мероприятий будет известен после 9 июля. Екатеринбургская епархия вместе с администрацией региона сейчас готовится к проведению Царских дней. Надеемся, ничто не помешает провести их в соответствии со сложившейся традицией», – сказали там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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