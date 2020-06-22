Оборот кафе и ресторанов за время пандемии снизился в два раза: с 4 до 2 миллиардов

В апреле и мае, когда рестораны и кафе работали только на вынос и доставку еды, оборот всей отрасли снизился почти в два раза. Если до марта рестораторы зарабатывали до 4,1 миллиарда рублей в месяц, то теперь оборот средств составляет 1,8 – 1,9 миллиарда рублей.

Такие данные приводит Свердловскстат. Если сравнивать с весной 2019 года, то потери еще более ощутимые. В апреле и мае прошлого года оборот общественного питания составлял 4,520 миллиарда рублей. В апреле 2020 – 1,825 миллиарда, в мае 2020 – 1,907 милларда рублей.

Кроме того, Свердловскстат опубликовал оборот организаций по разным видам экономической деятельности за период с января по май 2020 года и сравнение с тем же периодом 2019 года. Заметно сократился оборот средств на производстве пищевых продуктов (66% от прошлого года или 32, 829 миллиарда рублей в этом году). Оборот в сфере области культуры, спорта, организации досуга и развлечений составил 61,2% от уровня прошлого года – 1,9 миллиарда рублей с начала года. Деятельность гостиниц и предприятия общественного питания считали в одной строке – оборот составил 88,3% от уровня прошлого года или 10,396 миллиарда рублей. Но надо учитывать, что до апреля отели и кафе работали. Кроме того, в апреле, мае многие гостиницы использовались как обсерваторы для приема людей с подозрением на коронавирус.

Есть и отрасли, в которых оборот средств увеличился в 2020 году. В 2,5 раза вырос оборот в сфере производства бумаги и бумажных изделий (5,739 миллиарда), В 1,8 раза вырос оборот на производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – в 1,8 раза (оборот в 2020 году составил 3,666 миллиарда). На 39% вырос оборот на производствах компьютеров, электронных и оптических изделий (21,096 миллиарда с января по май).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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