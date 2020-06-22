На фасаде вокзала разместили портреты ветеранов, уезжавших отсюда на фронт (ФОТО)

Сегодня, в День памяти и скорби, на фасаде здания вокзала Екатеринбурга появились фотографии 500 уральцев, ушедших на фронт со свердловского перрона. Акция стала кульминацией проекта «Вокзал памяти», посвященного 75-й годовщине Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СвЖД, изображения объединили в коллективный портрет и напечатали на 12 полотнищах (общая площадь полотна более 350 квадратных метров). Среди героев – и участники боев, и ветераны предприятий, которые работали на Урале в годы войны и внесли большой вклад в Победу (в том числе и сотрудники Свердловской железной дороги). Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с войны.

Напомним, в апреле СвЖД предложила всем, чьи родственники уходили на фронт из Свердловска, вместе собрать из фотографий мемориал «коллективной памяти». За полтора месяца на сайт народного проекта ВокзалПамяти.рф поступили сотни историй и фото участников войны со всех уголков страны, в том числе из городов-героев Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, а также Украины и Казахстана.

Коллективный портрет воевавшего Свердловска останется на фасаде вокзала до 2 сентября, а все истории ветеранов сохранятся на сайте проекта ВокзалПамяти.рф.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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