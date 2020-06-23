Полицейские задержали подозреваемого в угонах автомобилей (ВИДЕО)

Полицейские вместе с сотрудниками ОМОН Росгвардии задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Спецоперацию провели на территории гаражного массива в районе улицы Фигурной. Злоумышленник был задержан в гараже, где находился автомобиль «Киа Рио», похищенный у дома № 21 по улице Шишимской.

Задержание подозреваемого в угоне

Во время захвата подозреваемый оказал сопротивление, также при нем нашли травматический пистолет. «После установления личности задержанного выяснилась и причина его агрессивного поведения. Оказалось, что в руки полиции попал ранее судимый 45-летний житель Екатеринбурга, находящийся в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 105 «Убийство» и 162 «Разбой» УК РФ», – сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На месте задержания правоохранители обнаружили предметы, которые используются для хищения автомобилей: электронный блок управления двигателем, устройство подавления GPS-сигнала, инструмент для вскрытия замков машин.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Машина не была оснащена дополнительной сигнализацией, поэтому, как предполагается, преступник взломал замок водительской двери, открыл капот и заменил блок управления двигателем. После чего завел авто и пригнал его в арендованный на окраине города гараж для временного хранения, где также были найдены несколько комплектов номеров от других транспортных средств, которые были угнаны в мае этого года в Екатеринбурге.

«В этот же день полицейскими на одной из стоянок Екатеринбурга был изъят другой автомобиль – Hyundai Solaris, предположительно также похищенный задержанным. Оперативники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города», – дополнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Угнанный «Киа Рио» вернули владельцу. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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