На Среднем Урале выявлено 182 новых случая Covid-19

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевского района, Арамильского и Артемовского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Красноуфимска, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Туринского городских округов.

Всего в регионе зарегистрировано 11 311 случаев новой коронавирусной инфекции.

Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 737. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 406 человек. Всего уральские врачи вылечили 5 972 пациента.

Зарегистрировано четыре случая смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 75.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.06.20

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