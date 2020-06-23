Через неделю с Урала на Черноморское побережье начнут ходить еще два поезда

На Урале восстанавливают еще два поезда в сообщении с Черноморским побережьем России. С 30 июня в расписание вернется поезд № 233/234 Екатеринбург – Имеретинский курорт, с 1 июля – поезд № 289/290 Екатеринбург – Анапа. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СвЖД, ранее Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») восстановил курсирование южных поездов № 345/346 Нижневартовск – Адлер и № 522/521 Приобье – Новороссийск.

В целом ОАО «РЖД» отмечает, что спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем: в конце мая пассажиры покупали в среднем около 100 тысяч билетов в сутки, сейчас – до 200 тысяч в сутки. Это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и стартом российского туристического сезона.

Добавим, что в конце мая перестали действовать временные ограничения по размещению пассажиров в вагонах, введенные Минтрансом по рекомендации Роспотребнадзора.

В то же время вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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