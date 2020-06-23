Пришедших на парад Победы зрителей будут пропускать через КПП с измерением температуры

Власти Свердловской области и Роспотребнадзор приняли решение не ограничивать посещение парада Победы, который пройдет уже завтра. На подходах к центру Екатеринбурга будет организовано 6 контрольно-пропускных пунктов, где зрителям будут измерять температуру и давать советы Роспотребнадзора.

«Специальных ограничений мы делать не будем. Советуем дистанцироваться друг от друга и смотреть парад удаленно, – заявил сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Да, мы можем говорить, что в Екатеринбурге есть тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Но риски высоки. И не хотели бы потом говорить на брифинге, что произошел рост заболеваемости, потому что заражали друг друга в этой ситуации».

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских напомнил, что в прошлые годы на парад приходило 40-50 тысяч человек.

«Конечно, в этих условиях обеспечить социальное дистанцирование невозможно. Тем не менее люди, какая-то часть, придет. Но у нас проработаны меры с участием волонтеров, УВД, понятно как они будут действовать. Роспотребнадзор тоже будет работать на шести контрольно-пропускных пунктах, будем работать с термометрией, отвечать на вопросы», – рассказал Козловских.

Напомним, парад Победы в Екатеринбурге пройдет завтра, уже второй раз. В первый раз, 9 мая, на парад зрителям советовали не ходить – действовал режим самоизоляции, и многие пришедшие на массовые мероприятия получили в итоге штрафы. Но в центре города, несмотря на это, гуляли сотни человек. На завтрашний парад зрителей пустят. Нужна только маска.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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