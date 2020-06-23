Коронавирус из Екатеринбурга «пошел» в область

В Екатеринбурге санитарные врачи отмечают постепенную стабилизацию эпидемиологической ситуации: вновь выявленных больных становится меньше с каждым днем. В городах области, напротив, идет рост заболеваемости коронавирусом. Также изменилась структура проявления Covid-19: у 19% больных диагностируют пневмонию.

Как сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских, на сегодняшний день в регионе 11311 инфицированных коронавирусом за весь период. Заболеваемость составляет 270 на 100 тысяч населения, что в полтора раза меньше, чем в среднем по России. 40% заразившихся – это люди от 29 до 50 лет, чуть более 13% – пожилые старше 65 лет, остальные – из других возрастных категорий. «По формам заболевания. Высока доля бессимптомного проявления коронавируса – 47% из всех случаев. 19% – лица с пневмониями, остальные – с клиникой ОРВИ. В последнее время идут тенденции темпов прироста из Екатеринбурга в города Свердловской области. До последней недели доля заболевших в Екатеринбурге была 82%, а сейчас снизилась до 66% среди всех заболевших в области. Поэтому, конечно, нужно делать акцент в муниципалитетах на диагностике, раннем выявлении, изоляции контактировавших лиц и так далее», – отметил Козловских.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что коечный фонд может еще прирасти. «Готовим дополнительные койки в местах временной изоляции – сейчас это база «Остров сокровищ», раньше мы ее использовали под обсерватор. В резерве еще несколько таких мест [для временной изоляции]", – заявил Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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