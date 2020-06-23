Больные коронавирусом проголосуют по поправкам в Конституцию в обсерваторах, больницах и на дому

Больные коронавирусом, которые сейчас находятся на лечении, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Такая возможность будет и у тех, кто лечится на дому, и у тех, кто лежит в стационаре, и у размещенных в изоляторах и обсерваторах пациентов.

«У нас будет много голосующих среди тех, кто на лечении находится, в том числе с коронавирусом. Кто-то в местах временной изоляции, кто-то в стационаре, кто-то на дому. Им всем будет предоставлена возможность [проголосовать за или против поправок]. Члены УИК будут защищены, для них это будет, естественно, безопасно», – заявил сегодня в ходе брифинга по итогам заседания оперштаба замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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