В Верхней Пышме откроется выставка «Парадный расчет»

Впервые за несколько лет в Верхней Пышме не будет проходить парад Победы. Завтра, 24 июня, состоится открытие экспозиции «Парадный расчет» – в честь самого первого Парада в 1945 году, который также прошел 24 июня.

Открытие экспозиции запланировано на 13:00. Она появится при музее военной техники УГМК. Первые посетители экспозиции смогут увидеть 50 экспонатов – это техника, которая принимала участие в парадах еще до Великой Отечественной войны, которая была отправлена на фронт в 1941-м, которую задействовали в параде 7 ноября 1941 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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