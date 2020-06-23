Мужчина отсудил у страховщика более 200 тысяч за падение с верхней полки в поезде

Свердловский облсуд вынес решение по спору между жителем Екатеринбурга и страховой компаний АО «СОГАЗ».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в феврале 2019 года мужчина ехал на поезде из Тюмени в Екатеринбург. Ночью при подъеме на вторую полку он упал и сильно ушибся. Пострадавший сначала лежал в стационаре, а потом долечивался дома. У него были диагностированы ушиб головного мозга легкой степени тяжести, мягких тканей височной области, ушиб поясничной области. Всего на больничном мужчина пробыл более месяца.

Надо отметить, что при покупке билета на поезд пассажир заключил с АО «СОГАЗ» договор страхования. Поэтому после выписки мужчина обратился в эту компанию с заявлением о выплате страхового возмещения. Страховщики запросили ряд документов, в том числе анализы крови на содержание алкоголя и наркотиков. Все бумаги были предоставлены страховщику, однако деньги клиент так и не получил. В сентябре 2019 года мужчина направил в адрес АО «СОГАЗ» претензию о необходимости произвести страховую выплату, но она была оставлена без ответа.

Тогда пострадавший подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с АО «СОГАЗ» страховое возмещение – 166 500 рублей, штраф в размере половины этой суммы, проценты за пользование чужими денежными средствами – 4 614 рублей. Также истец просил взыскать компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг представителя.

Октябрьский райсуд исковые требования удовлетворил частично. С ответчика взыскано страховое возмещение 166 500 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 4 614 рублей, 1 тысяча рублей компенсации морального вреда, 50 тысяч рублей штрафа, расходы на оплату услуг представителя – 15 тысяч рублей. И истец, и ответчик не согласились с решением суда и обжаловали его в Свердловском областном суде. Ответчик считал недоказанным факт причинения вреда здоровью истца. Истец посчитал штраф слишком маленьким.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла факт падения истца с верхней полки поезда доказанным. Этого суду было достаточно, чтобы сделать вывод о наступлении страхового случая и обязанности ответчика выплатить страховое возмещение. Однако доводы истца о том, что штраф нужно увеличить, суд отклонил. Решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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