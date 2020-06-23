В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле за голосованием по Конституции будут следить камеры

На избирательных участках Екатеринбурга и Нижнего Тагила будет вестись видеосъемка процесса голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель областного избиркома Владимир Русинов. От организации прямой трансляции пришлось отказаться, так как комиссиям не хватило времени на подготовку.

«Технические средства для съемок предоставят муниципальные власти. Сейчас решается вопрос, что это будет – либо веб-камеры, либо видеорегистраторы. Техника уже есть в помещениях участков. Сейчас мы определяем ее параметры, какой объем жесткого диска должен быть, какое разрешение видео и так далее», – пояснил Русинов «Новому Дню».

Он отметил, что в избиркоме пока не решили, сколько хранить видеоматериалы после окончания голосования, так как никаких специальных требований по этому поводу нет. Пока обсуждается срок в семь дней.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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