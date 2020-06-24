Екатеринбург готовится к параду: центр вымыли с антисептиком, открыт КПП для участников (ФОТО)

Екатеринбург готовится к второму в этом году празднованию 75-летия со Дня Победы. Парад на этот раз пройдет с участием зрителей. Центр города с утра помыли со специальными дезинфицирующими средствами, движение общественного транспорта уже остановлено в районе площади 1905 года и окрестных улиц.

Роспотребнадзор ранее обещал, что на подходах к площади будет работать шесть КПП, где будут измерять людям температуру. Сейчас уже работает тот пункт, через который к месту парада попадают военные, чиновники, депутаты и журналисты. Как передаёт корреспондент «Нового Дня», у представителей СМИ и военных температуру никто не измерял. Но мэру города Александру Высокинскому измерили.

В центре замечены и волонтёры. Они будут раздавать зрителям маски. Пока никаких толп нет. Если массовые скопления людей все-таки появятся, полиция будет просить соблюдать хоть какую-то дистанцию.

Напомним, парад Победы начнется в 10 часов. По брусчатке площади 1905 года пройдет военная техника и более 2000 участников парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны и женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы.

Затем над центром пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые истребители МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, военные вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-26 и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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