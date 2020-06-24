Толпы зрителей и никакой дистанции даже среди чиновников – как прошел парад Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге завершился второй в этом году парад Победы. Естественно, никакие правила, предписанные для проведения подобных мероприятий во время пандемии, не соблюдались. Зрители толпились на пропускных пунктах, кресла на трибунах для почётных гостей были расставлены без учета социальной дистанции.

Как передает корреспондент «Нового Дня», зрители стали приходить в центр Екатеринбурга после 9 часов утра. Но почти все улицы, ведущие к площади 1904 года, были огорожены заборами и оцеплены полицией. Вход для тех, кто хотел смотреть парад ближе к площади, организовали со стороны переулка Банковского, рядом с метро.

На КПП работали сотрудники Роспотребнадзора, полиции и волонтеры. Первые измеряли температуру, последние выдавали маски. Несмотря на то, что людям должны были напоминать о социальной дистанции, все толпились в одной куче, никакого расстояния в 1,5 метра не было.

Для ВИП-гостей вход был организован со стороны улицы Урицкого. У почетных зрителей тоже измеряли температуру. Но никто не требовал надевать маску. Так, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Евгений Куйвашев были в масках, митрополит Кирилл – без. Без масок были многие приглашенные гости. При этом кресла на трибунах были расставлены явно не на расстоянии 1,5 метра, а ближе. И рассадка была не в шахматном порядке.

Ветеранов в этом году на площади 1905 года не было. Они смотрели трансляцию из дома. В свою очередь на экранах на площади в прямом эфире показывали ветеранов дома: их снимали волонтеры.

Парад начался в 10 часов. Торжественную колонну открывали грузовики с театрализованной реконструкцией «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». Эти подвижные платформы-сцены с артистами многие екатеринбуржцы могли видеть 9 мая на улицах.

Далее под аккомпанемент военного оркестра по площади прошагали более 2 тысяч участников парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны и женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. Все военнослужащие были без масок. Ранее Роспотребнадзор пояснил, что военные живут вместе, в казармах, где минимальны внешние контакты.

После в парадном строю прошла историческая и современная военная техника, всего более 100 единиц. На площади можно было увидеть артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы УАЗ с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

В авиационной части парада участвовали 23 самолета и вертолета. Над городской ратушей пролетели сверхзвуковые истребители МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, военные вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410, а также пассажирский самолет Ту-134УБЛ, который впервые участвует в параде.

Добавим, праздничный фейерверк в честь 75-й годовщины Победы пройдет сегодня в трех районах города: на акватории Городского пруда, в Академическом и в парке «Уралмаш». Салюты начнутся в 23:00 и будут длиться 15 минут. Муниципальное учреждение Центр культуры «Урал» потратило на них 10 миллионов рублей: около 5 миллионов на центральный фейерверк и по 2,5 на районные.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук, Антон Отман

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