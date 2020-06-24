Цуканов улетел на парад Победы в Москву

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов пропустил парад Победы в Екатеринбурге. Как сообщает РИА «Новый День», отсутсвие чиновника на вип-трибуне было замечено многими зрителями мероприятия и породило много вопросов и слухов. Однако, как выяснило агентство, Николай Цуканов сегодня находится в Москве. По приглашению организаторов, он будет гостем парада Победы на Красной площади.

Напомним, сегодня в России проходят праздничные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и парада Победы, который прошёл в Москве 75 лет назад. Из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия растянулись на май и июнь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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