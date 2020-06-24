В Свердловской области выявлен 181 случай коронавируса, 4 человека умерли

За сутки в Свердловской области зарегистрирован 181 новый случай коронавирусной инфекции. Регион сейчас находится на девятом месте по заболеваемости за день. Четыре человека умерли.

«Состояние 124 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в России подтверждено 7176 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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