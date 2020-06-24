В Верхней Пышме открыли экспозицию военной техники парада 1945 года (ФОТО)

Верхняя Пышма сегодня, как и Екатеринбург, отмечала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Музейном комплексе УГМК презентовали выставочный центр «Парадный расчет» – там выставлена техника, которая участвовала в ноябрьском параде 1941 года и техника, принимавшая участие в параде Победы 24 июня 1945 года. Также в городе открыли Аллею героев, а родственникам погибших вручили Солдатские судьбы.

Новое здание «Парадного расчета» в Музейном комплексе УГМК – это более 3000 квадратных метров выставочных пространств. Здесь будет действовать постоянная экспозиция, посвященная истории советских военных парадов. Сегодня генеральный директор УГМК Андрей Козицын презентовал экспозицию губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, командующему войсками Центрального военного округа генерал-полковнику Александру Лапину и другим гостям мероприятия. В здании размещено более 50 экспонатов из числа ходовых образцов военной техники периода 1930-40-х годов, разделенных на два раздела. В первом представлена техника, участвовавшая в ноябрьском параде 1941 года и довоенных парадах: грузовые машины, различные модификации бронеавтомобилей, легендарные танки Т34-76, Т-35, КВ-1 и другие образцы военной техники.

Во втором разделе экспозиции – техника, принимавшая участие в параде Победы 24 июня 1945 года: разработанные уже в годы войны танки Т-34-85, самоходные установки СУ-76, ИСУ-152, а также различные образцы колесной техники, артиллерии. Экспозицию дополняют кинохроника и фотографии парадов 1941 и 1945 годов. А в фойе – фотовыставка, посвященная истории военных парадов. На фасаде самого здания «Парадного расчета» размещены два уникальных фотопанно, которые были созданы из 2000 фотографий уральцев – участников ВОВ. На панно – символы Великой Победы: легендарные танк Т-34-85 и «Катюша».

Конечно, сейчас выставочный центр «Парадный расчет» закрыт для посетителей из-за действующего режима повышенной готовности. Но он откроется сразу после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Кроме того, в Верхней Пышме в сквере воинской славы сегодня открыли Аллею героев-фронтовиков. Она состоит из 17 гранитных постаментов, на 15 из них размещены бронзовые барельефы фронтовиков, которые родились или жили в Верхней Пышме и отдали жизнь во имя Победы. Выполнено дополнительное наружное освещение мемориала и благоустройство территории с лицевой стороны. Проектированием и строительством аллеи занималось градообразующее предприятие «Уралэлектромедь». Причем в работе учитывались пожелания ветеранов войны и тружеников тыла.

На церемонии открытия аллеи Андрей Козицын вручил двум верхнепышминским семьям Судьбу солдата. Это традиционное мероприятие, которое проводится в городе с 2002 года. За это время благодаря поиску пропавших без вести участников ВОВ более 60 семей узнали о боевом пути своих родственников. 24 июня Судьбу солдата получили семьи Василия Павловича Берсенёва и Георгия Николаевича Баженова. Торжественная церемония завершилась Минутой молчания в память героев-земляков и возложением цветов к мемориалу.

В завершение торжеств верхнепышминцы увидели пролет авиационной техники.

Верхняя Пышма, Анастасия Истомина

Верхняя Пышма. Другие новости 24.06.20

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