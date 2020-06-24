Время голосования по поправкам в Конституцию увеличили в несколько раз

Центризбирком РФ уточнил время работы избирательных участков в период с 25 по 30 июня, когда граждане начнут высказывать свое мнение по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центризбирком вчера вечером принял постановление, согласно которому все УИКи будут открыты с 25 до 30 июня не по 5 часов в день, как предполагалось ранее в Свердловской области, а по 12 – с 8.00 до 20.00. Председатель ЦИК Элла Памфилова, поясняя необходимость принятия такого документа, сказала, что некоторые коллеги из регионов ошибочно приняли голосование 25-30 июня за досрочное голосование (а оно традиционно длится не полный рабочий день, а его часть – прим.ред), но это – не оно. «Это полноценное голосование, только в дни, предшествующие основному дню голосования, с 8 до 20 часов, может быть, не всем составом комиссии – кто-то будет на выезде», – рассказала Памфилова.

Единственное отличие голосования в конце июня от голосования 1 июля – что бюллетени, собранные в ближайшие 6 дней, будут храниться в опечатанных урнах, а подсчитывать их начнут только после закрытия всех участков 1 июля в 20.00. Видеозапись заседания опубликована на официальном сайте ЦИК. Само постановление пока официально не опубликовано.

В областном избиркоме «Новому Дню» подтвердили, что участки действительно откроются завтра в 8 утра. Кроме того, завтра в 10 часов утра начнется голосование в некоторых дворах, а к людям, находящимся на самоизоляции, члены УИК придут на дом.

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