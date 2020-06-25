ФСБ нашла подпольную нарколабораторию (ФОТО)

Сотрудники свердловского управления ФСБ задержали двух членов межрегиональной преступной группы. Они занимались производством и сбытом синтетических наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в гараже они оборудовали нарколабораторию – там сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли порошки, канистры с жидкостями, лабораторное оборудование, и так далее. Проведенная экспертиза установила, что среди порошков было больше 2 кг мефедрона (это особо крупный размер).

«Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта и пересылки наркотических средств. По статье 228.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.20

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