Пенсионер МВД выращивал для сына коноплю, а сейчас растит огурцы в колонии (ФОТО)

Бывший сотрудник милиции попал в колонию за то, что по просьбе сына посадил в своей теплице коноплю. Теперь он тоже занимается растениеводством, но культивирует огурцы и помидоры – в колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, в советские годы Юрий В. работал сотрудником милиции во вневедомственной охране в должности водителя, охранял различные объекты, участвовал в группе задержания. Заработал 15 лет милицейского стажа, 11 лет назад вышел на пенсию. Но спокойная жизнь пенсионера закончилась драмой. «Жил в частном доме, где имелись свои теплицы и другое хозяйство. По просьбе любимого сына, которому не смог отказать в просьбе, занялся выращиванием конопли у себя на садоводческом участке. Знал, что запрещено выращивать растения, относящиеся к группе наркотических средств, но не думал, что это может таким страшным оказаться», – рассказал осужденный.

За семейством давно наблюдали правоохранительные органы. Им было известно, что сын пенсионера незаконно хранит оружие, а чуть позже выяснилось, что там еще и выращивают коноплю на продажу. При попытке продать оружие был задержан сын экс-милиционера, во время обысков были изъяты и оружие, и наркотические растения. И отец, и сын осуждены.

В колонии пенсионеру доверили выращивать огурцы и помидоры, которые идут на стол заключенным.

Тавда, Елена Владимирова

Тавда. Другие новости 25.06.20

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