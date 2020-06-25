Еще три человека умерли от коронавируса в Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвержден у 192 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на восьмом месте в России по числу новых случаев за день. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе зарегистрировано 11 864 случая заражения.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерли еще три человека. Всего вирус унес жизни 82 человек.

Также, по данным ИЦК, выздоровели еще 246 человек – таким образом, суточное число зараженных меньше тех, кого вылечили, или тех, кто вылечился сам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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