Объявлен в розыск известный уральский бизнесмен и спонсор «Справедливой России»

Один из известных уральских бизнесменов и один из спонсоров местного отделения партии «Справедливая Россия» Яков Невелев угодил в криминальную хронику. Как сообщает «Новый День», следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы разместил на сайте СК следующее объявление:

«Разыскивается:

ИО: Невелев Яков Петрович

Дата рождения: 26 Июля 1958

Причина розыска: Обвиняемый в совершении преступления».

О совершенных преступлениях известно следующее: речь идет о части 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», части 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов».

Бывший генеральный директор ООО «Трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» Невелев Яков Петрович, 26.07.1958 года рождения, по версии следствия, в течение 2019 года, достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате перед своими работниками, не принял мер к ее погашению, в результате сумма задолженности составила более 15 млн рублей. При этом в указанный период на счетах предприятия имелись денежные средства, достаточные для полного погашения задолженности, но по указанию руководителя были направлены на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

Кроме того, обвиняемый в 2017 и 2018 годах, организовав систему расчетов через счета аффилированных юридических лиц, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в общей сумме более 39 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела он скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск, сообщают в следственном отделе по Орджоникидзевскому району города Уфы.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения обвиняемого. Следствием, по постановлению суда, на имущество организации наложен арест, принимаются меры к скорейшему восстановлению нарушенных трудовых прав работников и возмещению ущерба, причиненного бюджету государства.

Просьба ко всем гражданам, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного 102).

Напомним, Яков Невелев пытался в 2008 году возглавить список свердловского отделения «Справедливой России», активно предлагал 30 миллионов рублей на партию – но в последний момент от этой идеи отказался и на выборы не пошел.

Несколько лет назад, после скандала по денежным вопросам и судебным тяжбам с «Газпром трансгаз Екатеринбург» Невелев покинул Свердловскую область и сосредоточил свои бизнес-интересы в других регионах РФ.

По данным РИА «Новый День», сейчас Невелев может находиться за пределами РФ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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