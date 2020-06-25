ЕВРАЗ НТМК отметил свой юбилей пуском новой линии по обработке железнодорожных колес

ЕВРАЗ НТМК сегодня отмечает 80-летний юбилей. По традиции праздник на предприятии встречают новым пусковым объектом – в эксплуатацию введена шестая автоматизированная линия по механической обработке железнодорожных колес. В торжественном мероприятии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Запуск в работу новой линии полнопрофильной обработки железнодорожных колес позволит увеличить объем производства на 65 тысяч колес в год и удовлетворить самые жесткие требования потребителей к качеству продукции», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Постоянная модернизация позволяет ЕВРАЗ НТМК отмечать 80-летний юбилей в статусе одного из самых современных и эффективных комбинатов страны», – подчеркнул Алексей Кушнарев. Линия произведена немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH) и состоит из четырех обрабатывающих станков с числовым программным управлением, робота-манипулятора для загрузки и выгрузки заготовок, устройств по дроблению и удалению стружки, автоматической подготовки и подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Благодаря энергоэффективности оборудования потребление электроэнергии снизится на 10-12%. На участке смонтирован современный мостовой кран для транспортировки металлопроката. Штат колесобандажного цеха и служб увеличился на 35 человек. Инвестиции компании в проект составили около $14 млн.

С 25 июня на ЕВРАЗ НТМК начнутся праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею. Они продлятся до Дня металлурга, сотрдуников ждут поощрения и подарки. Отметим, что за 80 лет на ЕВРАЗ НТМК выплавлено около 331 млн тонн чугуна, 364 млн тонн стали, изготовлено более 225 млн тонн металлопроката.

Первый чугун доменная печь Ново-Тагильского металлургического завода (название ЕВРАЗ НТМК до 1957 года) выдала 25 июня 1940 года. Всего за 1940-й год на заводе было получено 179 тыс. тонн чугуна, сегодня домны комбината производят такое количество металла менее чем за две недели.

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат – предприятие полного металлургического цикла. Основной продукцией являются железнодорожные колеса и рельсы, продукция строительного сортамента и трубная заготовка, а также стальные полуфабрикаты. В настоящее время на комбинате работают четыре коксовые батареи, две доменные печи, четыре конвертера, четыре прокатных цеха.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Нижний Тагил. Другие новости 25.06.20

Обязательного тестирования на коронавирус для членов УИК не будет. / Свердловское правительство потратит 6,5 миллиона рублей, чтобы привлечь жителей на голосование. / Пациенты с Covid-19 в стационарах лишатся права голоса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»