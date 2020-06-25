Наблюдатели от движения «Голос» еще не приступили к работе на участках

Наблюдатели от общественного движения «Голос» только сегодня начали получать направления от Общественной палаты Свердловской области, дающие им право работать на участках для голосования.

Как сообщил РИА «Новый День» координатор «Голоса» Александр Грезев, он получил 22 направления для своих коллег, еще около 18 должны быть готовы в понедельник. Однако, отметил он, сторонники «Голоса» уже работают на голосовании в других статусах – представителей СМИ или членов УИК.

Серьезных нарушений, по его словам, пока не замечено. Единственное, что не все участки успели открыться ровно в 8-00, так как члены УИКов совсем недавно узнали, что их рабочий день начнется с самого утра, а не в 16-00, как анонсировалось ранее.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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