Молодой человек избил подругу бабушки монтировкой ради тайника с деньгами

В Екатеринбурге полицейские задержали 22-летнего молодого человека, который напал на 82-летнюю подругу своей бабушки. Тот часто навещал старушку и помогал ей по дому, но однажды увидел тайник с деньгами и решил забрать их себе. Позже в полиции он объяснил, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения.

Около двух часов он ждал пожилую женщину в подъезде, вооружившись монтировкой. Когда та открыла дверь и вошла в квартиру, несколько раз ударил ее по голове, но деньги не взял и сбежал. Женщина опознала нападавшего, которого задержали сотрудники отдела № 6 полиции Екатеринбурга.

Сама пострадавшая была отправлена в больницу с ушибами головы. В пресс-службе городской полиции рассказали, что жизни и здоровью женщины, со слов медиков, ничего не угрожает.

Внуку ее подруги же грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Молодой человек на время следствия помещен под стражу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.20

Мобильные пункты начали прием участников голосования по поправкам в Конституцию РФ (ВИДЕО). / Наблюдатели от движения «Голос» еще не приступили к работе на участках. / ЕВРАЗ НТМК отметил свой юбилей пуском новой линии по обработке железнодорожных колес. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»