В новых кварталах Академического продолжается строительство дорог, оно будет завершено в 2020 и 2021 годах

В Академическом, несмотря на пандемию, продолжается строительство дорог. Новые кварталы – «Близкий» и Eleven будут обеспечены транспортной инфраструктурой уже в этом и следующем годах. Сейчас работы ведутся на улицах Парина и Рябинина.

Новые дороги строятся в новых кварталах «Близком» и Eleven одновременно с возведением жилых домов и социальных объектов. Эпидемиологические ограничения, введенные в регионе в связи с коронавирусом, не повлияли на проведение дорожных работ. С соблюдением необходимых мер безопасности они ведутся в соответствии с графиком, заверили в «РСГ-Академическое». По словам генерального директора компании (входит в ГК «Кортрос») Виктора Кривошеина, такое строительство было бы невозможно без тесного сотрудничества с органами власти. В частности, при строительстве новых дорог застройщик выполнил работы по их проектированию, а дальнейшую реализацию обеспечивает муниципалитет – Управление капитального строительства Екатеринбурга.

В пресс-службе «РСГ-Академическое» уточнили, что сейчас в районе строится дорога по улице Парина (на участке от улицы Рябинина до улицы де Геннина). Ее протяженность составит 650 метров, дорога будет четырехполосной, ее строительство планируется завершить в 2020 году.

Также дорожные работы ведутся на улице Рябинина (участок от проспекта Сахарова до улицы Парина) – здесь строится четырехполосная дорога протяженностью 510 метров и одновременно обеспечивается устройство очистных сооружений дождевой канализации. Работы завершатся в 2021 году.

Кроме того, строительные дорожные работы ведутся на улице Чкалова (на участке от улицы Краснолесья до проспекта Сахарова). В 2021 году они будут продолжены, благодаря чему появится дорога от Сахарова до Дворца дзюдо.

Напомним, в конце прошлого года в Академическом закончили строительство автомобильного моста через реку Патрушиху. На нем размещены две проезжие части по три полосы, предусмотрены пешеходные и велодорожки, в перспективе – трамвайные пути. А чтобы связать Преображенский парк с будущим административным центром района, под мостом построены пешеходные и велодорожки.

В основе формирования Академического района лежит принцип комплексного освоения, который позволяет в короткие сроки создавать комфортную среду проживания. Так, в квартале «Близкий» уже работает детский сад (и еще один строится), с 1 сентября 2020 года откроется новая школа. В квартале Eleven проектируется два детских сада, также на его территории планируется размещение спортивно-оздоровительного комплекса. Введение в эксплуатацию новых дорог позволит жителям кварталов «Близкий» и Eleven, строительство которых продолжается, с удобством добираться до дома.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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