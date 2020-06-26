Наркологи об обязательном тестирования водителей на психоактивные вещества: «50% ДТП совершается в состоянии наркотического опьянения»

В России на полгода откладывают обязательное тестирование водителей на употребление наркотиков и алкоголя. Поправки в приказ минздрава опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов. Предполагалось, что новые правила начнут действовать уже с 1 июля этого года, однако их отложили до 1 января 2021 года.

Напомним, как ранее писал «Новый День», у тех, кто впервые получает права или продляет их, будут брать кровь и мочу на анализы, чтобы определить, употребляет ли человек наркотики и алкоголь. Сейчас это также возможно, но на усмотрение врача из транспортной комиссии – если у того возникают подозрения.

Как пояснил агентству главный нарколог УрФО Антон Поддубный, если человек отказывается сдавать анализ, назначенный специалистом, ему могут отказать в выдаче заключения. При этом, по словам собеседника «Нового Дня», тестирование на наркотики «однозначно оправданно». «Мы тем самым можем выявить лиц, которым нежелательно управлять транспортным средством», – подчеркнул он.

Его коллега, главный нарколог Свердловской области Олег Забродин также сказал, что многие, кто употребляет наркотики, теряют способность к критическому мышлению, при этом прием психоактивных препаратов не считают чем-то ненормальным. «Есть большая категория людей, особенно подростков, которые некоторые психоактивные вещества наркотиками не считают, поэтому тестировать нужно всех, я тут очень агрессивно настроен. Статистика показывает, что в 50% случаев ДТП совершаются в состоянии наркотического опьянения», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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