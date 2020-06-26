Коронавирус унес жизни 85 человек в Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвержден у 193 человека (вчера – у 192), сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион по-прежнему находится на восьмом месте в России по числу новых случаев за день. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе зарегистрировано 11 877 случаев заражения.

За последние сутки в регионе от коронавируса умерли еще три человека. Всего вирус унес жизни 85 жителей региона. Также, по данным ИЦК, выздоровели еще 290 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.20

Сотрудницы «ВСМПО-Ависма» жалуются, что их вынуждают увольняться «по собственному желанию». / Глава «титановой столицы» уходит в отставку и просит не верить слухам о коррупции. / Свердловский избирком показал, как хранятся бюллетени после голосования (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»