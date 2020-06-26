В Екатеринбурге потеплеет сразу после окончания голосования по поправкам

В Екатеринбурге все предстоящие семь дней, включая выходные, будет прохладная и пасмурная погода. Как сообщает Гидрометцентр, в субботу, 27 июня, воздух может прогреться до +18 градусов, но пройдут дожди, хотя изредка может выглядывать солнце. В воскресенье похолодает до +15 градусов, синоптики также обещают осадки, но будет пасмурно весь день.

В понедельник и вторник ожидается до +17, пройдут кратковременные дожди. В последний день голосования по поправкам в Конституцию России – 1 июля – будет сухо и ясно, столбики термометров не поднимутся выше +18. Уже на следующий день погода начнет улучшаться – потеплеет до +23 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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