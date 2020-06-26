«Мы вынуждены жить в дерьме», – жители многоквартирника в военном городке жалуются, что фекалиями заливает подвал (ФОТО, ВИДЕО)

В редакцию «Нового Дня» обратились жители 19-го военного городка Екатеринбурга. Они сообщили, что в их многоквартирнике несколько лет все сточные воды стекают в подвал из-за неисправной сантехники. В доме высокая влажность, плесень и запах нечистот. Подробности – в нашем материале.

Жуткий дом Минобороны

Около трех лет жители дома № 25 на улице Современников вынуждены вдыхать запах нечистот, который доносится из подвала. Дело в том, что в здании протекают канализационные трубы, а на некоторых участках они и вовсе не соединены, поэтому все стоки оказываются под квартирами первого этажа. Есть бреши и в трубах водоснабжения, протекает крыша.

Из-за этого в доме неприятный запах и высокая влажность. Со слов местных жителей, эти условия спровоцировали появление черной плесени в квартирах, а также появление множества мух и комаров.

У некоторых жильцов на первых этажах диагностирована бронхиальная астма, в квартирах черная плесень, в жару может быть вспышка любой инфекции. «Открываешь дверь в квартиру или окна – этот запах оказывается дома. Жить просто невозможно. Я думаю, что эти бронхиальные астмы не просто так возникли, если постоянно дышишь вот всем этим», – рассказала «Новому Дню» жительница дома № 25 по улице Современников Галина Широкова.

В своих бедах местные жители винят управляющую компанию, мол, это коммунальщики несколько лет не устраняют недостатки. При этом людям приходится платить около 10 тысяч за коммунальные услуги. В нынешнем году сотрудники УК заменили канализационные трубы на новые, но из них кое-где бежит вода, а в одном месте конструкция и вовсе разобрана, потому все сточные воды стекают в подвал.

«Граждане собираются группами и посылают письма во все организации региона, которые стоят на страже наших интересов. Письма переадресовывают друг другу, и в конце концов они скапливаются в двух организациях: в военной прокуратуре екатеринбургского гарнизона и жилищной инспекции. Прокуратура выносит предписание УК ликвидировать недостатки. Коммунальщики откачивают нечистоты из подвала, высыпают хлорку, может, отключат горячую воду на две недели, чтобы расход уменьшился и в подвале все подсохло, – и докладывает прокуратуре, что недостатки устранены», – объясняет житель дома № 25 Александр.

Мужчина рассказал, что он бывший военнослужащий. В этом доме он живет более сорока лет. При этом все жители занимают квартиры по договорам социального найма, так как военный городок является закрытым. «Когда я приехал сюда в 1974 году – тут все блистало, а любая коммунальная авария ликвидировалась за два часа днем, ночью и в любую погоду. Работали хорошо, работали по-военному», – вспоминает он.

«Новый День», получив жалобы жильцов, обратился за комментариями управляющую компанию. Буквально через несколько дней протечки были ликвидированы.

Обслуживанием многоквартирника с 2017 года занимается ЖКС № 8 екатеринбургского филиала ФГБУ «ЦЖКУ», впрочем, как и другими домами в 19-м военном городке. «С 2019 года на его территории предпринимаются меры по замене ветхих инженерно-технических и канализационных сетей. По дому № 25 по ул. Современников ни одного обращения о протечке в подвале через диспетчерскую службу ЖКС № 8 не было, все обращения проживающих в военном городке фиксируются и им присваивается номер. По данному факту в подвал дома № 25 по ул. Современников были направлены специалисты ЖКС № 8, которые устранили течь», – сообщили «Новому Дню» в екатеринбургский филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление».

Жильцы подтвердили, что в настоящий момент трубы действительно залатаны. Но при этом остаются мелкие бреши, на которые коммунальщикам тоже стоит обратить внимание. Люди рассчитывают, что в ближайшее время в их доме приведут в порядок и крышу.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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