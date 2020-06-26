Явка в Екатеринбурге в первый день голосования составила 4,05%

В Свердловской области стала известна явка по итогам первого дня голосования по поправкам к Конституции.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, в Свердловской области явка за первый день голосования, 25 июня 2020 года, составила 6,34% – проголосовали 211 084 участника. Максимальный показатель в Пышминском районе – 21,34%, минимальный – в Березовском ГО – 3,22%. В Екатеринбурге проголосовали 4,05% избирателей.

Ранее общую явку на 25 июня по РФ озвучил Центризибрком. Она составила 9,2% от общего числа избирателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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