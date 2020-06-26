В УрФО самый высокий прирост заболевших коронавирусом в стране

В Уральском федеральном округе зарегистрирован самый высокий рост числа заболевших коронавирусом в России, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Прирост за последнюю неделю, с 20 по 26 июня, составил 23%. Для сравнения, в Центральном федеральном округе этот показатель равен 5%, в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском – по 11%, в Сибирском – 21%, в Дальневосточном – 18%.

При этом в регионах Урала эксперты ИЦК характеризуют ситуацию как «нестабильную». «В Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе прирост выявленных случаев заболевания коронавирусом ускорился. В Челябинской области и ХМАО прирост заболевания держится на том же уровне, что и неделю назад. В Тюменской и Свердловской областях процент прироста заболевших стал ниже, чем неделю назад», – сообщили в центре. Отметим, что средний по России показатель фиксируется на отметке 9%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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